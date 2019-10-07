Пензенские спасатели помогли женщине уйти с края моста

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07 октября 2019, 14:06Общество
В Пензе женщина сидела на краю Сурского моста. На помощь приехали спасатели.
По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, 5 октября в 19:40 на пульт дежурного поступило сообщение от службы «112». Ему рассказали, что на краю Сурского моста сидит женщина, которой необходима помощь.
На место выехали специалисты. Они убедили пензячку в том, что сидеть на краю моста опасно, помогли ей перебраться через ограждение, а после передали женщину полицейским и медикам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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