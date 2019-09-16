Пензенские спасатели помогли взволнованной маме попасть к ребенку

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16 сентября 2019, 16:36Происшествия
Маленький житель Пензы оказался заперт в квартире один, потребовалась помощь.
Инцидент произошел 15 сентября. Женщина вышла на лестничную площадку, в квартире остался малыш. Ребенок подошел ко входу и запер дверь, пензячка не смогла попасть внутрь и обратилась к спасателям. Тревожный сигнал в дежурную часть поступил в начале десятого часа вечера.
Спасатели приехали на место вызова, по лестнице через окно они попали в квартиру на третьем этаже, где находился ребенок. Открыли входную дверь и впустили маму.
Малышу ничего не угрожало, отметили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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