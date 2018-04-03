03 апреля 2018, 16:38Общество

Пензенские спасатели помогли рыбаку выбраться из реки

В Пензе в ночь на 3 апреля поисковый отряд спас рыбака.

Как сообщает пресс-служба пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение поступило в 00.45. Молодой человек позвонил по мобильному телефону и рассказал, что попал на островок под сбросом плотины ТЭЦ-1 и не может оттуда выбраться, так как его лодку унесло течением, пока он рыбачил.

Спасатели взяли пострадавшего на борт и доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/04/3/11100341

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