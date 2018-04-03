Пензенские спасатели помогли рыбаку выбраться из реки

Как сообщает пресс-служба пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение поступило в 00.45. Молодой человек позвонил по мобильному телефону и рассказал, что попал на островок под сбросом плотины ТЭЦ-1 и не может оттуда выбраться, так как его лодку унесло течением, пока он рыбачил.

Спасатели взяли пострадавшего на борт и доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась, пишет ИА «Пенза-Пресс».