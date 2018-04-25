Пензенские спасатели помогли попавшей в беду пенсионерке

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25 апреля 2018, 17:58Общество
Чтобы попасть в квартиру на Западной поляне, пензячке потребовалась помощь спасателей.
24 апреля в половине десятого утра на пульт дежурного поисково-спасательной службы раздался звонок. Жительница Пензы рассказала, что ее пожилая мать просит о помощи, она упала и не может самостоятельно открыть дверь. В квартире она находилась одна.
Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра приехали по вызову на улицу Пацаева. В присутствии женщины они открыли входную дверь, перенесли упавшую пенсионерку с пола на кровать и вызвали «скорую», сообщает пресс-служба ведомства.
Дальнейшую заботу о пожилой женщине взяла на себя ее дочь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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