Пензенские спасатели отработали действия во время половодья

В Пензе продолжаются всероссийские командно-штабные учения, посвященные ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и лесными пожарами. Во второй день спецслужбы отрабатывали свои действия во время половодья. А именно - эвакуацию населения из зоны возможного затопления и спасение утопающих.

МЧС, полиция, «скорая помощь», эпидемиологи и другие службы отработали свои действия в борьбе с водной стихией.

«В рамках участия Пензенской области во всероссийских учениях по ликвидации крупномасштабных ситуаций отрабатывались вопросы поиска и спасения людей с водных объектов, оказания им медицинской помощи, производилась охрана общественного порядка, обследовались зоны ЧС, были взяты пробы воды», - прокомментировал заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Пензенской области Раиль Тимирбулатов.

По легенде учений, группа молодых людей оказалась в зоне подтопления. С минуты на минуту они могли с головой уйти под воду. Спасателям было необходимо как можно быстрее переправить в безопасное место 13 человек. С этой задачей справились. После схода воды к работе подключилась санитарно-эпидемиологическая служба. Специалисты провели дезинфекцию жилья и всей домашней утвари.

На этом беды не закончились. Посреди Суры из лодки вывалился рыбак. Тонущего мужчину вызволить из водной пучины спешили спасатели. Все прошло удачно. Его доставили на сушу живым и невредимым. Мужчину передали в руки «скорой помощи». Вскоре к врачам попадет еще один рыбак. Спасателям пришлось вызволять его с оторвавшейся льдины.

«Не было никаких нормативов. Главное - спасти человека. Все сделано вовремя», - сказал начальник поисково-спасательной службы пензенского пожарно-спасательного центра Александр Стульников.

По итогам учений замечаний ни к одной службе нет. Все отработали на отлично и готовы работать в условиях подтопления.