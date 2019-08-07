07 августа 2019, 15:06Происшествия

Пензенские спасатели освободили ребенка, застрявшего в сушилке

На дворовой площадке в Пензе ребенок провалился ногой в сушилку для ковров.

Его ногу зажало между прутьями. Информация об этом поступила на пульт дежурного 6 августа в 14:26, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели прибыли на место происшествия и освободили пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/08/7/11123416

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