Пензенские спасатели освободили ребенка, застрявшего в сушилке

На дворовой площадке в Пензе ребенок провалился ногой в сушилку для ковров.

Его ногу зажало между прутьями. Информация об этом поступила на пульт дежурного 6 августа в 14:26, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели прибыли на место происшествия и освободили пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, пишет ИА «Пенза-Пресс».