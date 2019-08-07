Пензенские спасатели освободили ребенка, застрявшего в сушилке

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07 августа 2019, 15:06Происшествия
На дворовой площадке в Пензе ребенок провалился ногой в сушилку для ковров.
Его ногу зажало между прутьями. Информация об этом поступила на пульт дежурного 6 августа в 14:26, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Спасатели прибыли на место происшествия и освободили пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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