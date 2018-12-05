Пензенские спасатели наградили лучших добровольцев

В Пензенской области с начала 2018 года с участием добровольцев было ликвидировано свыше 250 пожаров. Всего в регионе насчитывается более десяти тысяч человек, в том числе - дети, которые помогают профессиональным пожарным. В Международный день волонтера сотрудники МЧС чествовали добровольцев в пензенском ДК «Заря». Там прошел фестиваль «Юные таланты за безопасность».

Фестиваль собирает сотни школьников из числа дружин юных пожарных и взрослых добровольцев уже девятый год.

«Опыт показал, что дети лучше воспринимают эти правила именно благодаря творческому началу, то есть в нетрадиционной форме - с помощью рисунков, декоративно-прикладного искусства, песен, литературно-музыкальных композиций. Достаточно раз посмотреть, и в голове и сердце что-то изменится», - сказала начальник отдела всероссийского добровольного пожарного общества по Пензенской области Ирина Егорова.

Дружины юных пожарных сейчас есть во всех районах региона. Всего их - 380, а состоят в них более 4500 детей. Они изучают теорию, занимаются пожарно-прикладным спортом, участвуют в мастер-классах и сами организуют их в школах.

«Я Решила связать с этим будущую профессию и сейчас помогаю все по мере необходимости», - рассказала ученица гимназии №44 Юлия Егорова.

«Хочу поддерживать людей тем, чем смогу, вне зависимости от ситуации. Также мне нравится рассказывать детям про пожарную безопасность», - призналась ученица школы №68 Елизавета Гордеева.

В 2018 году фестиваль посвятили Всемирному дню волонтеров и по случаю пригласили уже взрослых добровольцев. Им вручили благодарности регионального управления МЧС России. Анатолию Николаевичу - 64. И четыре года назад, как только вышел на пенсию, он решил стать добровольцем пожарной службы. Говорит, что раньше с пожарами не сталкивался никогда. А в 2018-м помог ликвидировать серьезное возгорание.

«Сгорел цех, мы принимали участие в тушении. Конечно, там было опасно, взрывались газовые баллоны, но, при помощи городских пожарных, все ликвидировали», - рассказал он.

И таких добровольцев, как Анатолий Пономарев в регионе - более 7000. Ежегодно они помогают профессиональным пожарным, и благодаря их работе также удается спасти жизни. Только в 2018 году с их участием сотрудники МЧС ликвидировали почти 300 пожаров.