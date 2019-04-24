Пензенские спасатели начали предпасхальную проверку церквей

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24 апреля 2019, 19:26Общество
В преддверии одного из самых больших христианских праздников, Пасхи, сотрудники МЧС начали проверку соблюдения противопожарных правил в храмах. Одними из первых специалисты проинспектировали церкви в Ахунах и Маньчжурии.
В предстоящие выходные в Никольский храм в Ахунах на пасхальные службы придут сотни горожан. Туда съезжаются жители со всех уголков областного центра. И важно обеспечить их безопасность.
«Мы на большое богослужение всегда двери открываем и у нас дежурят охранники, которые знают правила противопожарной безопасности, и что делать в таких случаях. Стараемся готовиться к таким возможным событиям», - рассказал настоятель Никольской церкви Владимир Скоробогатов.
Этот храм в преддверии большого православного праздника одним из первых проверили сотрудники МЧС. Они осмотрели помещения, исправность огнетушителей, пожарной сигнализации. Внимание - к каждой детали.
«В основном, конечно, проверяем наличие пожарной сигнализации, таблички с указателями, номера пожарной охраны, а также свободны ли выходы. Немаловажно - прохождение пожарного инструктажа сотрудниками организации, которые будут руководить эвакуацией», - сказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Букреев.
В каждом храме используют открытый огонь - свечи и лампады. Поэтому необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было оперативно эвакуировать людей. Всех служителей церквей учат пользоваться огнетушителями и организовывать экстренный вывод людей.
В преддверии праздника проверке подвергнутся все храмы областного центра. А в саму пасхальную ночь в каждой церкви будут нести вахту представители МЧС.
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