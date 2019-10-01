Пензенские спасатели начали подготовку к масштабным учениям

Отработать слаженность действий - такую задачу поставили перед собой сотрудники структур, отвечающих за гражданскую оборону. На базе ГУ МЧС по Пензенской области прошло селекторное совещание руководителей всех заинтересованных ведомств. Заседание провели в рамках подготовки к масштабным учениям, запланированным на 2020 год.

По последним данным, за текущий период 2019-го на территории Пензенской области произошло 3095 пожаров. В них погибло 70 человек, детей среди них нет. 53 человека получили травмы разной степени тяжести. В свою очередь, пожарные спасли из огня 177 человек и материальные ценности на общую сумму почти 200 миллионов рублей. Причины пожаров из года в год те же: неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация печного, газового и электрооборудования.

«За истекший период 2019 года сотрудниками УМВД отработано около 409 котельных и иных теплогенерирующих установок, организовано информирование населения в региональных и местных СМИ о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период, а также о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов», - рассказал врио заместителя начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.



Начатая в МЧС тренировка займет два дня. Она преследует несколько целей. Все они сводятся к тому, чтобы усовершенствовать практические навыки руководителей и должностных лиц сил гражданской обороны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.