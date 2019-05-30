В Пензе сотрудники МЧС проверяют безопасность детских лагерей

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30 мая 2019, 19:21Общество
Через несколько дней детские лагеря распахнут свои двери. А пока - последние приготовления. Сотрудники пензенского МЧС приехали с проверкой в детский оздоровительный лагерь «Юность». Кроме работоспособности противопожарных средств, оценили и уровень владения техникой сотрудниками.
Внезапная встреча с сотрудником МЧС не застала врасплох начальника смены. Она без затруднений смогла рассказать и показать, как пользоваться огнетушителем. Оценка навыков персонала - обязательное условие при проверке детских учреждений. В течение 20 рабочих дней инспекторы МЧС планово посетят все детские лагеря в Пензе
«Обращаем внимание на наличие установки выведения сигнала, срабатываемой автоматической пожарной сигнализации на ближайший пункт пожарной охраны, первичных средств пожаротушения, чтобы они были перезаряжены. Помимо этого, к детскому оздоровительному лагерю «Юность» предъявляются требования о проведении опашки минерализованной полосы, в связи с тем, что она граничит с лесным массивом», - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Тарасов.
Если с перечисленными пунктами проблем не возникло, все оборудование в исправном состоянии, а периметр лагеря обнесен опашкой, то вопросы у сотрудников МЧС вызвал пожарный гидрант. Устройство служит источником воды при тушении большого возгорания, на него устанавливается пожарная колонка с отводами. На счету может быть каждая минута.
Из-за близкого расположения гидранта к стенке колодца, на установку колонки пришлось потратить 15 минут. В чрезвычайной ситуации такое время недопустимо. После замечания от сотрудников МЧС, руководство лагеря немедленно приступило к исправлению недостатка.
Перед началом первой смены, «Юность» проверят дополнительно, чтобы убедиться в том, что все недочеты устранены.
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