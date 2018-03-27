Пензенские спасатели готовы к весеннему паводку

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Пензенской области установится положительная температура воздуха. Потепление повлечет за собой активное таяние льда и снега. Готовы ли спасатели к возможному весеннему паводку, выясняли на смотре группировки сил и средств, которые привлекаются к аварийно-восстановительным работам.

Аэромобильная группировка регионального управления МЧС в любой момент может приступить к работе, а именно - прийти на помощь жителям сел, которые рискуют оказаться в зоне подтопления во время весеннего паводка. В вещмешках - необходимый минимум. Это стандартный набор, который пригодится каждому спасателю в случае выезда к месту ЧП. В него входят надувной матрац, фонари, полотенца, нижнее белье, солнцезащитные очки, рукавицы для работ, посуда для приема пищи.

«Паводок планируется в 18 районах области. В том числе - Каменка, Нижний Ломов, Шемышейский и Пензенский районы. В 54 населенных пунктах возможны паводкоопасные явления. Кроме того, не исключен риск коммунальных подтоплений крупных объектов, поэтому готовиться должны все муниципальные образования», - рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Пензенской области Раиль Тимирбулатов.

В случае чрезвычайных ситуаций привлекут около 2000 специалистов регионального управления МЧС, готовы также задействовать более 600 автомобилей, свыше 200 единиц спецтехники и плавательные средства.

«Каждую зиму мы всю технику ставим на консервацию, обслуживаем и готовим к работе в паводок. Навигация открывается, как правило, примерно 15 апреля, все зависит от погодных условий», - пояснил старший государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Шибаев.

Хорошим подспорьем в 2018 году для пензенских спасателей станет новый мотовездеход, на котором можно добраться в труднодоступные места, а еще беспилотник, способный записывать видео на расстоянии пяти-семи километров, в зависимости от рельефа местности, оснащен различными камерами и тепловизором.

«С ним возможен поиск пострадавших, он позволяет видеть людей и животных на большом расстоянии и может найти их в кратчайшие сроки», - рассказал старший мастер связи специального оборудования СПСЧ Игорь Ляпоров.

Этой весной масштабного половодья, с каким в последний раз в области столкнулись в 2013 году, по словам специалистов, ждать не стоит. Однако последнее слово, как всегда, останется за погодой, а потому сотрудники МЧС, в силу специфики службы, должны быть готовы к наихудшему варианту развития событий.