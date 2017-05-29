Пензенские спасатели доставили потерявшихся рыбаков на берег

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29 мая 2017, 15:05Происшествия
Сотрудники ГУ ППСЦ провели спасательную операцию на Сурском водохранилище в Пензенской области.
В поисково-спасательную службу поступило тревожное сообщение от рыбаков о пропаже их товарищей, которые вышли на надувной лодке с мотором на воду Сурского водохранилища в условиях сильной волны.
«Пропавшие долгое время не возвращались на берег и не выходили на связь», - сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Спасатели на моторной лодке нашли потерявшихся. Дрейфующую лодку обнаружили в районе села Алферьевка. У лодки рыбаков сломался мотор, весел не было.
Cпасатели взяли лодку на буксир и доставили к месту. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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