Пензенские спасатели доставали тело водителя из разбитого грузовика

19 февраля 2020, 11:03Происшествия
В Пензенской области на трассе произошло смертельное ДТП. На место происшествия пришлось выезжать спасателям.
17 февраля в 16:00 на 237 километре трассы «Пенза-Тамбов» столкнулись фура Mercedes и грузовая ГАЗель.
В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра уточнили, что на место выехали сотрудники ведомства. Они с помощью специального инструмента вскрыли дверь грузовика и достали оттуда мертвого водителя. Также спасатели отключили аккумуляторы обоих машин.
Мужчина, который управлял фурой, смог самостоятельно выбраться из авто. Медики доставили его в больницу.
Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров во избежание ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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