Пензенские спасатели доставали тело водителя из разбитого грузовика

В Пензенской области на трассе произошло смертельное ДТП. На место происшествия пришлось выезжать спасателям.

17 февраля в 16:00 на 237 километре трассы «Пенза-Тамбов» столкнулись фура Mercedes и грузовая ГАЗель.

В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра уточнили, что на место выехали сотрудники ведомства. Они с помощью специального инструмента вскрыли дверь грузовика и достали оттуда мертвого водителя. Также спасатели отключили аккумуляторы обоих машин.

Мужчина, который управлял фурой, смог самостоятельно выбраться из авто. Медики доставили его в больницу.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров во избежание ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».