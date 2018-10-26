Пензенские сотрудники ОВО отметят профессиональный праздник

Профессиональный праздник отметят сотрудники пензенской Вневедомственной охраны, которая до 2016 года подчинялась Министерству внутренних дел, а после вошла в состав войск Национальной гвардии. Задачи подразделения при этом все те же - охрана имущества граждан и общественного порядка.

Служебная машина и два человека личного состава - экипаж готов к ночной смене. Первый сигнал, который по рации получили Дмитрий и Никита, - учебный, касается одной из охраняемых школ. Они должны отработать прибытие к объекту и дальнейший порядок действий.

Первоочередная задача сотрудников подразделения - охрана имущества граждан, предприятий и общественного порядка. Каждый вечер на ночное дежурство в Пензе заступают 16 экипажей и групп задержания.

«Сотрудники, вооружившись оружием и спецсредствами, проходят инструктаж, где им доводится оперативная обстановка», - сообщил Сергей Гудкин, командир взвода ОВО ВНГ России по Пензенской области.

Сотрудники подразделения ведут и собственное наблюдение при патрулировании улиц. Поэтому нередко они сами, без участия дежурного, задерживают правонарушителей, что называется, с поличным.