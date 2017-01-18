18 января 2017, 19:12Общество Пензенские сотрудники минлесхоза вышли на поиски незаконных карьеров Сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства отправились в рейд по карьерам. Их цель - нелегальные добытчики полезных ископаемых. В Пензенской области они, в основном, промышляют песком. Больше всего незаконных карьеров было обнаружено в Нижнеломовском районе. Именно туда и отправились инспекторы.

Обстановка максимальной секретности, словно в шпионском боевике. Чтобы не привлекать внимания, городской автомобиль пришлось сменить на невзрачный «УАЗик». Внутри — сотрудники минлесхоза в полной боевой готовности. Охота за нелегальными добытчиками песка началась.

«Какая у нас самая интересная задача - туда заходит пустая машина, чтобы мы заехали, когда она грузится. Мы сфотографируем, чтобы была определенная доказательная база, чтобы не просто снимали грунт, а непосредственно осуществлялась погрузка», - рассказал заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Иванов.

Ждать в засаде пришлось не долго, как раз когда подъехали сотрудники минлесхоза, в очередной «КамАЗ» с помощью экскаватора загружали партию песка. Для водителей спецтехники проверка документов оказалась полной неожиданностью. Никаких бумаг на руках у них не оказалось, на кого они работают, мужчины объяснить не смогли и незваным гостям оказались не рады.



Водитель «КамАЗа» Виктор за рулем много лет. Говорит, что в профессии его держит только зарплата. Это - первая подобная проверка в его карьере, и какое наказание грозит за нелегальную добычу песка, он понятия не имеет. Просто возит, что говорят.



Водитель «КамАЗа», как и его коллеги, зря беспокоились. Предприятия, добывающие песок на этом карьере, работают официально. А вот те, кто желает заработать на добыче полезных ископаемых, не имея лицензии, ждут серьезные штрафы. Индивидуальным предпринимателям и должностным лицам придется заплатить около 30 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц может быть до 800 тысяч рублей.



«Совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, полицией мы эти вопросы будем решать в каждом районе непосредственно», - сказал главный специалист-эксперт отдела министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Алексей Вологин.



В 2016 году сотрудники минлесхоза обнаружили около 50 мест незаконной добычи полезных ископаемых на территории Пензенской области. Больше всего их оказалось в Нижнеломовском районе. Подобные профилактические осмотры должны сократить их количество.

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