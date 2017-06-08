08 июня 2017, 17:46Общество Пензенские соцработники отмечают профессиональный праздник 8 июня Пензенская область вместе со всей Россией отмечает День социального работника. Это праздник людей, призвание которых первыми приходить на помощь нуждающимся: пожилым, инвалидам и малоимущим.

Они не родственники, да и подругами раньше не были, но друг с другом делятся самым сокровенным вот уже несколько лет. Галина Клинченко - ветеран труда, выйдя на пенсию, оказалась в числе нуждающихся в помощи. Тогда в ее жизни и появилась Елена Глебова.



«Она человек грамотный, умный, ей что скажешь, то она и сделает. Таких работников мало. Человек с высшим образованием работает соцработником, и я на другую не соглашусь, только на Елену Николаевну», - рассказала жительница Пензы Галина Клинченко.

В Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Елена Глебова работает 13 лет, 12 из них обслуживает семью Клинченко. Неудивительно, что за столько лет они начали понимать друг друга с полуслова. Социальный работник приносит пенсионерам продукты питания, товары первой необходимости, литературу, лекарства, оплачивает коммунальные услуги. Но самое главное - окружает вниманием и заботой.

«К своим клиентам я отношусь по-человечески, с душой, добром, стараюсь помочь во всех делах, вопросах и никогда не скажу, что я не могу подойти. Даже бывают звонки и в выходной день, я всегда прореагирую, подойду. Это моя жизнь, то же самое, что моя семья», - призналась Елена Глебова.

Своих подопечных социальные работники навещают даже в профессиональный праздник, ведь порой эти специалисты - единственные, кто оказывает помощь.

Кроме супругов Клинченко прихода Елены Глебовой ждут еще 17 пензенцев - это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды. На вопрос, о чем мечтают работники соцсферы, которые только в Железнодорожном районе Пензы обслуживают около 700 человек, Елена Глебова отвечает не задумываясь: чтобы клиенты всегда улыбались.

Общество

просмотров 81