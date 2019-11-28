Пензенские социальные службы ищут бездомных для оказания помощи

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28 ноября 2019, 19:26Общество
Лица без определенного места жительства - отдельная, но достаточно многочисленная группа. Специалисты комплексного центра срочной социальной помощи населению помогают таким гражданам, проводят еженедельные рейды. Один из таких обходов состоялся в Первомайском районе Пензы.
Поиски бездомных - привычное занятие для сотрудников комплексного центра срочной социальной помощи. С наступлением холодов они проверяют люки и теплотрассы. Именно там предпочитают ночевать люди без определенного места жительства. Они организуют себе настоящее жилье, с подобием кровати и другой мебели. Однако отыскать самих жильцов оказалось сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Юрия Фролова специалисты центра нашли в самом конце профилактического рейда. Он проводит целый день возле Успенского кафедрального собора, а вечером отправляется в дом ночного пребывания.
Специалисты рассказывают: несмотря на то, что бездомные живут на насиженных местах, за один рейд редко удается найти больше трех-четырех человек. У сотрудников центра всегда с собой одежда и горячая еда. Также они могут помочь найти ночлег, а в некоторых случаях - вернуться к нормальной жизни.
«Если человек приехал из другого региона и желает вернуться к своему прежнему постоянному месту жительства, мы выдаем направление на электропоезд. Если нужна медицинская помощь, вызывается бригада скорой медицинской помощи. Если человек страдает от алкогольной зависимости и хочет вылечиться, выдаем соответствующее направление», - рассказала заведующая отделением социальной реабилитации пензенского комплексного центра срочной социальной помощи населению Наталья Берлизова.
Такие рейды специалисты проводят каждую среду. На поиски бездомных выезжают в разные районы Пензы.
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