Пензенские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин

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25 января 2019, 17:39Происшествия
В Нижнеломовском и Шемышейском районах Пензенской области в пожарах погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, первая трагедия произошла около полуночи 23 января в селе Новый Мачим. О возгорании дома по улице Заречной сообщили соседи. После ликвидации пожара в жилой комнате нашли тело хозяина жилища – мужчины 1955 года рождения.
«По предварительным данным причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», - пояснили в пресс-службе.
Второй смертельный пожар произошел около трех часов ночи 25 января. После тушения огня, охватившего дом на улице Лесной в селе Гаи, спасатели обнаружили тело мужчины 1950 года рождения. Он лежал на кровати около печи.
Следователи выясняют обстоятельства обеих трагедий.
Жителей просят быть внимательнее при использовании электроприборов и обращении с огнем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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