Пензенские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин

В Нижнеломовском и Шемышейском районах Пензенской области в пожарах погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, первая трагедия произошла около полуночи 23 января в селе Новый Мачим. О возгорании дома по улице Заречной сообщили соседи. После ликвидации пожара в жилой комнате нашли тело хозяина жилища – мужчины 1955 года рождения.

«По предварительным данным причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», - пояснили в пресс-службе.

Второй смертельный пожар произошел около трех часов ночи 25 января. После тушения огня, охватившего дом на улице Лесной в селе Гаи, спасатели обнаружили тело мужчины 1950 года рождения. Он лежал на кровати около печи.

Следователи выясняют обстоятельства обеих трагедий.

Жителей просят быть внимательнее при использовании электроприборов и обращении с огнем, пишет ИА «Пенза-Пресс».