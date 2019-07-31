Пензенские следователи просят помощи в поисках обвиняемого в убийстве

Установлено, что в ночь на 28 июля нижнеломовец поссорился с сожительницей. Он несколько раз удар несчастную ножом, девушка скончалась. После этого 32-летний мужчина ушел из дома, где он находится сейчас, неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи просят пензенцев сообщить любую информацию о предполагаемом преступнике по телефонам: 8(8412)36-17-02, 8(84154) 4-49-21, 8 (84154)4-49-20 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».