Пензенские следователи просят помощи в поисках обвиняемого в убийстве

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31 июля 2019, 17:58Криминал
В Нижнеломовском районе Пензенской области убили 23-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в ночь на 28 июля нижнеломовец поссорился с сожительницей. Он несколько раз удар несчастную ножом, девушка скончалась. После этого 32-летний мужчина ушел из дома, где он находится сейчас, неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следователи просят пензенцев сообщить любую информацию о предполагаемом преступнике по телефонам: 8(8412)36-17-02, 8(84154) 4-49-21, 8 (84154)4-49-20 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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