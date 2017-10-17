17 октября 2017, 12:02Криминал Пензенские следователи нашли насильника по отпечатку пальца спустя годы Следователи задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Пензе. Преступление было совершено в 2008 году.

По данным следствия, вечером 2 ноября 2008 года девушка возвращалась домой в Арбеково. По дороге она встретила двух парней, один из которых отнял у нее мобильный телефон, а затем, угрожая расправой, изнасиловал. После этого второй мужчина отобрал у нее золотые украшения и скрылся.

Насильник решил проводить девушку домой. По дороге она увидела своего отца и сказала об этом преступнику. Тот, испугавшись, убежал.

Было возбуждено уголовное дело, но в 2009 году производство по нему приостановили из-за того, что не удалось найти подозреваемых. Однако следователи не оставляли надежды найти преступников, так как у них был отпечаток пальца насильника. Тот оставил его на презервативе на месте преступления.

Осенью 2017 года отдел криминалистики направил очередной запрос на проверку отпечатка пальца по базе «АДИС-Папилон». И в этот раз удалось установить личность подозреваемого. Он находился на заработках в Новороссийске, его задержали и вернули в Пензу.

«В ходе допросов мужчина признал свою вину в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и грабежа, дал признательные показания. Потерпевшая опознала его как лицо, совершившее в отношении нее вышеуказанные преступления», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Поиски второго злоумышленника продолжаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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