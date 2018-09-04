Пензенские скотоводы поедут перенимать передовой опыт в Орловскую область

Пензенским предприятиям, специализирующимся на разведении крупного рогатого скота, необходимо перенимать передовой опыт, в том числе - у крупных товаропроизводителей. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Сосновоборский район 4 сентября.

Глава региона посетил одно из хозяйств в селе Индерка, где выращивают зерновые и зернобобовые культуры, однолетние и многолетние травы на корм скоту, производят молоко, мясо и мед.

«Нужно активнее заниматься в этом году и в последующие годы с теми, кто занимается мясным и молочным животноводством, чтобы они рассказывали о своем опыте и, вместе с тем, учились сами», - призвал губернатор.

Он дал поручение организовать поездку руководителей небольших хозяйств региона, которые занимаются мясо-молочным направлением, в Орловскую область. Иван Белозерцев также подчеркнул необходимость создания хороших условий труда и отдыха для работников, сообщает пресс-центр облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».