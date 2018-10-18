Пензенские скалолазы соревнуются в дисциплине «боулдеринг»

В Пензе стартовало первенство и кубок региона по скалолазанию (0+). Спортсменам предстоит выступить в трех дисциплинах, первой из которых стал боулдеринг.

Ребята не боятся взбираться на стену, несмотря на то, что действуют без страховки. Таковы правила боулдеринга - первой дисциплины первенства и кубка Пензенской области по скалолазанию. Каждому из спортсменов необходимо преодолеть 14 коротких - всего семь-восемь зацепов, но максимально сложных трасс. Среди них - не только стены, расположенные перпендикулярно полу. Большинство трасс имеют угол наклона более 90 градусов. Временами ребятам приходится проходить дистанции параллельно полу. Как отмечают организаторы соревнований, боулдеринг - единственная дисциплина, где постановщик трассы должен запутать спортсмена.

«У участника бесконечное число попыток, но время ограничено. Все трассы нужно пройти за полтора часа», - рассказал президент федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

Кроме боулдеринга в программу соревнований входят дисциплины «трудность» и «скорость». Особые успехи пензенские спортсмены показывают именно в скоростном прохождении дистанций. Вероника Лисицкая на данный момент занимает 12 место среди девушек во всероссийском зачете. Пензенские юноши забрались еще выше - Александр Пахомов находится на пятой строчке рейтинга в дисциплине «скорость».

«Сначала просто хорошо получалось и нравилось это. Сейчас это переросло во что-то большее, продолжаю заниматься, тренироваться, достигать больших успехов», - сказал он.

Соревнования завершатся 21 октября (0+). По итогам будет сформирована сборная Пензенской области, которая будет представлять регион на соревнованиях всероссийского уровня (0+).