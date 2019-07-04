Пензенские скалолазы добились лучшего результата в истории команды

Пензенские скалолазы успешно выступили на всероссийской спартакиаде учащихся, которая проходила в Екатеринбурге. В общекомандном зачете сборная региона заняла десятое место из 31. Это лучший результат за всю историю. Официально соревновательный сезон завершен, но тренировки еще продолжаются. На стадионе «Первомайский» спортсмены занимаются легкоатлетической подготовкой.

Вероника Лисицкая решила сосредоточить усилия на упражнениях из курса общефизической подготовки. До попадания в призеры на всероссийской спартакиаде учащихся по скалолазанию ей не хватило нескольких секунд - подвела усталость.

В дисциплине «Скорость», которая подразумевает преодоление 15-метровой трассы на время, девушка заняла четвертое место. Финал состоял из нескольких этапов, и подойти к заключительному в оптимальной форме Вероника не смогла.

«Во-первых, у меня не восстановилось дыхание, было очень тяжело дышать. Во-вторых, руки слетали, и я сорвалась», - рассказала она.

Среди юношей лучшим в пензенской команде стал Иван Чернов - в той же дисциплине «Скорость» он стал 15. Несмотря на то, что на спартакиаде наши спортсмены не заняли призовых мест, они добились лучшего результата в истории команды. Сборная региона заняла десятое место из 31. Соревновательный сезон у ребят завершен, но тренировки продолжаются. И легкоатлетическая подготовка - то же скалолазание только в горизонтальной плоскости.

«Есть очень большое заблуждение, что скалолазы лезут руками. Это абсолютно неправильно, они делают это ногами. Все зависит от постановки стопы, ноги, поэтому укрепить суставы, сделать правильную постановку коленного, бедренного сустава - это все легкая атлетика», - сказала президент федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

В 2020 году скалолазание будет впервые представлено на Олимпиаде. На игры в Токио из пензенских спортсменов уже точно никто не поедет. В новом соревновательном сезоне их ждет несколько крупных стартов областного и всероссийского масштаба. А там, в случае очередного успеха, признаются тренеры, лучшие скалолазы смогут войти в состав национальной сборной.