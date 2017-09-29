Пензенские силовики достойно выступили на соревнованиях в Лос-Анджелесе

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29 сентября 2017, 19:18Общество
Пензенские силовики заняли призовые места на всемирных играх пожарных и полицейских. Соревнования проходили в Лос-Анжелесе.
В составе сборной России от Пензенской области выступали начальник отдела МВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов и инспектор отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом регионального УМВД Максим Шепелев. Он занял третье место в соревнованиях по дзюдо.
«Самая тяжелая схватка была с канадцем. Она более сложная была не потому, что сильный соперник, а потому что была первая, она всегда тяжелая», - рассказал инспектор отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области Максим Шепелев.
В состав российской делегации вошли более 200 сотрудников полиции из разных регионов страны. По итогам 17 Всемирных игр полицейских и пожарных, представители сборной МВД России завоевали 206 медалей - 127 золотых, 45 серебряных и 34 бронзовых.
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