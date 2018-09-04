Пензенские силовики подвели итоги акции «Помоги пойти учиться»

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04 сентября 2018, 19:59Образование
Пензенские полицейские помогли семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, собрать детей в школу. В один из последних визитов перед Днем знаний они посетили отца двоих сыновей.
«Акция проводится на территории всего региона. Сотрудники полиции посещают семьи с несовершенными детьми, выясняют, какая им необходима помощь, консультируют, помогают. Работа ведется при взаимодействии со всеми ведомствами», - рассказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.
Полицейские подарили двум мальчикам школьные рюкзаки, тетради, письменные принадлежности. Кроме этого, были приятные подарки - сладости и сок.
Участие правоохранителей в акции «Помоги пойти учиться» стало доброй традицией. Этот проект носит всероссийский характер.
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