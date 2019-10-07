Пензенские силачи не защитили титул чемпионов по перетягиванию каната

Во дворце спорта «Буртасы» прошел Кубок России по перетягиванию каната. Участниками турнира стали представители Пензы, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.

Действующие чемпионки страны, девушки из команды пензенского «Радиозавода», сразу дали понять соперникам, что легких поединков не будет. Однако после трех тяжелых схваток со сборной Тверской области победа досталась гостям нашего города.

Участниками Кубка России стали более 100 атлетов. В отличие от женщин, мужчины сражались в двух весовых категориях - до 720 и 1000 килограммов. Кроме того, прошли соревнования среди смешанных команд.

«Перетягивание на дорожке - довольно быстрый вид, на один раунд уходит, как максимум, две минуты. Раньше соревнования проводились на траве, и данная дисциплина входила в четыре Олимпиады в начале века. На один раунд затрачивалось по 20-30 минут», - рассказал президент «Всероссийской федерации перетягивания каната» Александр Кузнецов.

Большинство атлетов уже были в Пензе на прошлогоднем Кубке России, поэтому многие команды оказались друг другу знакомы.

«Соперники практически те же самые. Некоторых нет, кто-то новый, поэтому присутствует небольшое волнение, но, думаю, мы с этим справимся. Хотелось бы подтвердить свой статус, уровень показать, что Пензенская область воспитывает нормальных спортсменов, которые достойно выступают на соревнованиях всероссийского масштаба», - сказал участник Кубка России Алексей Уланов.

В 2019 году пензенские атлеты остались без золотых медалей. На счету хозяев турнира - «серебро» среди женщин, а также среди мужчин в весовой категории до 720 килограммов. В двух других дисциплинах пензенцы замкнули призовую тройку.