В Пензе лучший штукатур-маляр получил автомобиль

В Пензе продолжается конкурс профмастерства «Лучший по профессии» (12+) среди строителей. На этот раз победителей выявляли среди штукатуров-маляров. Профессиональный экзамен прошли 16 специалистов из 12 организаций города и области. Участники выполнили практическое и теоретическое задания.

Суть практического задания - затереть, прогрунтовать и нанести первый слой краски на стену. Это, что штукатуры-маляры делают ежедневно. Движения, отточенные до автоматизма, внимательность и аккуратность выдавали многолетний стаж работы.

«Выполняем работы качественно, быстро и с любовью, без этого никак. Участвую, чтобы победить, а если не получится, - чтобы хотя бы узнать на что я способна», - рассказала участница конкурса Ольга Урбанович.

Каждый специалист хоть и занят своим делом, но правила едины для всех: за шесть часов нужно было успеть выполнить максимальный объем работы. На кону - главный приз, автомобиль. За него, конечно, боролись и мужчины, правда, их почти в четыре раза меньше, чем участниц-женщин. К выполнению задания профессионалы подошли серьезно: не отвлекались на вопросы, чтобы не растерять сноровку и скорость.

Для участия в конкурсе сильнейших отделочников собрали в строящейся школе, рассчитанной на 800 мест. В планах - сдать объект к концу 2019 года. Представителей подрядных строительных организаций Пензы и области оценивали по целому ряду критериев.

«Это, прежде всего, организация рабочего места, правильное выполнение технологических операций, качество подготовительного покрытия, чтобы в последующем отделка стен в школе малярными составами была красивой, архитектурно выразительной», - сказал председатель конкурсного жюри, почетный строитель России Александр Пресняков.

Такие «экзамены» позволяют не только определить лучших в своей профессии, но и повысить престиж рабочих специальностей. До штукатуров-маляров за победу в конкурсе на призы губернатора боролись каменщики.