Пензенские школы получат новые комплекты робототехники

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04 октября 2018, 15:02Образование
Пензенские школы получат 17 новых комплектов робототехники. На приобретение оборудования из бюджета области выделили 4 млн рублей.
Комплекты передадут в школы Пензы, Башмаковского, Белинского, Бековского, Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Иссинского, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сосновоборского, Тамалинского и Шемышейского районов.
В состав комплектов входят ноутбуки и базовые образовательные наборы LEGO ЕV3, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Оборудование передадут в школы 10 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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