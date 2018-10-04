04 октября 2018, 15:02Образование

Пензенские школы получат новые комплекты робототехники

Пензенские школы получат 17 новых комплектов робототехники. На приобретение оборудования из бюджета области выделили 4 млн рублей.

Комплекты передадут в школы Пензы, Башмаковского, Белинского, Бековского, Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Иссинского, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сосновоборского, Тамалинского и Шемышейского районов.

В состав комплектов входят ноутбуки и базовые образовательные наборы LEGO ЕV3, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Оборудование передадут в школы 10 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/111735/

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