Пензенские школы искусств получат новые музыкальные инструменты

В Пензенской области на оснащение двух детских школ искусств музыкальными инструментами направят 190,4 тысячи рублей.

Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. В нем отмечается, что по 95,2 тысячи рублей получат детская музыкальная школа №4 и школа искусств «Гармония» города Пензы.

Это средства федерального и регионального бюджетов, пишет ИА «Пенза-Пресс».