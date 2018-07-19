Пензенские школы искусств получат новые музыкальные инструменты

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19 июля 2018, 16:04Культура
В Пензенской области на оснащение двух детских школ искусств музыкальными инструментами направят 190,4 тысячи рублей.
Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. В нем отмечается, что по 95,2 тысячи рублей получат детская музыкальная школа №4 и школа искусств «Гармония» города Пензы.
Это средства федерального и регионального бюджетов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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