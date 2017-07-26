Пензенские школы и сады готовят к встрече детей

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26 июля 2017, 14:33Образование
В Пензенской области началась приемка образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году.
По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, к приемке к новому 2017-2018 учебному году будут предъявлены 605 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в 1031 объекте, из них - 24 профессиональных образовательных организаций, 329 школ, 179 детских садов и 73 организации дополнительного образования.
Более 60 млн рублей выделят на подготовку к новому учебному году. Во всех муниципальных образованиях региона утвердили графики приемки, в соответствии с которыми она будет проводиться до 15 августа.
К 20 августа подведут итоги готовности организаций и согласуют с региональными службами МЧС России, УМВД России и Роспотребнадзора.
В перечень входят пожарная безопасность, санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия, антитеррористическая безопасность, ремонтные работы. Также в списке значатся обеспечение подвоза, учебно-наглядного оборудования, подключение к сети Интернет и установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для людей с ограниченными возможностями здоровья,сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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