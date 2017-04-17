17 апреля 2017, 15:46Общество Пензенские школьники заступили на вахту памяти в рамках акции «Пост №1» Почетный караул заступил на дежурство. В Пензе стартовала акция «Пост №1», приуроченная ко Дню Победы. Чести открыть вахту удостоились учащиеся школы №30.

«Мы выбрали в этом году лучших из лучших - ребята из 13 школ города. Это победители военно-патриотических соревнований, участники патриотических акций и все, которые имеют активную жизненную позицию», - рассказал методист военно-патриотического отдела детско-юношеского центра «Спутник» Дмитрий Давыдов.

Юные часовые сменяют друг друга каждые 30 минут. Несут дежурство по пять человек. По словам организаторов, почетный караул будет заступать на дежурство в любую погоду. На время акции участников освободят от занятий. Вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы школьники будут нести ежедневно до 9 мая с 9.00 до 15.00.

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