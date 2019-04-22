Пензенские школьники заступили на «Пост №1»

В Пензе открылся «Пост №1». В почетный караул у Монумента воинской и трудовой Славы в 2019 году войдут более 250 школьников. Первыми на пост заступили учащиеся детско-юношеского центра «Спутник» - это дети в возрасте от 11 до 18 лет.

В красных беретах, в форме и с оружием на плече. 15 школьников - первый караул, который заступил на главный пост у Монумента воинской и трудовой Славы Пензы в преддверии 9 Мая. Сергей Макаров участвует в акции уже пятый год подряд. Признается, что самое сложное в такой ответственной миссии - довести до автоматизма шаг.

«Нужно правильно ногу держать, потому что, например, перед лестницей ее нужно согнуть и идти в такт, чтобы и ты, и твой сосед двигались в унисон», - сказал он.

Добраться до верха лестницы и разойтись по углам рядом с Вечным огнем удается примерно за минуту. По правилам, одна смена у ребят длится не более получаса. В этот период они не могут говорить, передвигаться и даже переступать с ноги на ногу.

«Среди них - победители спартакиады школьников, слета туристов, ребята, которые заняли первые места в тех или иных мероприятиях. Они понимают, что это непросто и важно», - рассказал директор детско-юношеского центра «Спутник» Александр Лисицкий.

Почетный караул у школьников будет начинаться в 9.00 и заканчиваться в 15.00. Если начнется дождь, для ребят готовы теплые бушлаты и плащи. Пока одни будут стоять в почетном карауле, другие смогут отдохнуть на базе школы №12. Завершится торжественная вахта в День Победы (0+) передачей почетной миссии курсантам.