Пензенские школьники вернулись с Кремлевской елки

45 пензенских школьников уже получили новогодние подарки. Они побывали в Москве, где 26 декабря приняли участие в общероссийской новогодней елке. Утром 28 декабря ребята вернулись в Пензу.

Сотни фотографий, видео и море впечатлений. Ребята провели в столице три дня. Они катались на коньках по Красной площади, посетили представление в московском цирке. Но главной целью их поездки стала - общероссийская новогодняя елка в Кремлевском дворце.

«Было очень интересно, особенно когда Дед Мороз искал соль земли, а капитаны хотели узнать, что это», - рассказала участница делегации Екатерина Ухоботова.

«Старый год хотел остановить время, чтобы его никогда не забыли. Мы были в «Москвариуме», посетили цирк, понравились акробаты, было страшно за них, боялись, что они упадут с такой высоты», - признался участник делегации Сергей Максин.

Всего в Москве побывали 45 пензенских школьников. Среди них - отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, ребята, отличившиеся в реализации общественных проектов, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных и многодетных семей. В Москву ребята отправились не одни. Их сопровождали учителя, врачи и сотрудники полиции.

«Все еще под впечатлениями, такого, наверно, нигде не увидишь. Второй раз езжу, это фантастика. Елка, выступления, спектакль, костюмы, праздничная Москва. Это мощная мотивация для ребят, они поделятся эмоциями со сверстниками, у них появится мотивация чего-то добиться», - отметила учитель школы №2 город Белинский Галина Моторина.

У поезда ребят встречали родители. По их словам, многие отпустили детей так далеко впервые, поэтому очень переживали за них. Сами школьники стремились как можно скорее поделиться впечатлениями с самыми близкими людьми и постоянно присылали фотографии из Москвы.

«Ребенок, конечно, в восторге. Программа была очень насыщенная: елка, «Москвариум», цирк, а жили в великолепной гостинице», - рассказала мама участника делегации Наталья Разуваева.

Все участники Кремлевской елки вернулись домой не с пустыми руками. Они привезли с собой сладкие подарки.