23 мая 2017, 17:28Образование Пензенские школьники участвуют в трехдневном туристическом слете В деревне Ключи Пензенской области на базе лагеря труда и отдыха «Юность» проходит городской туристический слет школьников. С 1990 года здесь устраивают соревнования по различным туристическим дисциплинам, в том числе - скалолазанию. Слет продлится три дня. Все это время дети должны будут самостоятельно готовить себе еду и следить за порядком в палаточном лагере.

Свежий воздух, костер и песни под гитару. В конце учебного года пензенские школьники приехали на туристический слет. В этот раз он особенно масштабный. Если в 2016 году участвовали около 15 школ, то в этом — более 50.

В течение трех дней дети будут соревноваться в разных дисциплинах.

«Короткая полоса препятствий, поисково-спасательные работы, большая конкурсная программа, конкурс кухни, конкурс представлений команд. Так как у нас Год экологии, то будет проходить конкурс экологических щитов», - перечислила главный секретарь XXVII городского слета туристов-школьников Светлана Андреева.

В село Ключи приехали около 600 человек. Максим Колесник - видеоблогер, однако это не единственное его увлечение. Молодой человек занимается туризмом около трех лет. Лучше всех ему дается бег и спортивное ориентирование. Первый забег он помнит, будто он был вчера.



«Это было в Ахунах в лесу. Мы стояли на старте с одной девочкой. И потом я пытался ее обогнать и сделал это. Мы бежали достаточно хорошо», - поделился он воспоминаниями.



Владислав Лисицкий учится в третьем классе. Туризмом начал заниматься два года назад и во второй раз на слете. Мальчик - настоящий эксперт в установке палаток и скалолазании, но любимое занятие — ориентирование.



Есть и те, кто приехал на слет в первый раз. Юля Беспалова занимается туризмом меньше года, но уже успела пережить немало приключений.



«Я один раз заблудилась: вышла из одной точки, хотела попасть в другую, а оказалась вообще в другом месте. Но потом нашла дорогу», - рассказала она.



Такие удивительные истории ребята рассказывают вечером у костра. А днем соревнуются в ловкости, быстроте реакции и смекалке. Бывалые туристы делятся опытом с новичками.



«Видно, с каким удовольствием дети здесь присутствуют и, наверное, сегодня им лучше, чем дома. Потому что погода позволяет, они могут здесь общаться с друзьями, в то же время, занимаясь этим видом, они поправляют здоровье, набираются сил, обретают новых друзей», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.



Во время слета школьники должны сами себе готовить еду, устраивать быт и организовывать досуг. Судьи ставят оценки не только за соревнования, но и за порядок в лагере, который они тоже разбили без помощи взрослых.

Лучшую команду ждет кубок. В 2016 году первое место разделили сборные школы №69 и лицея №2. Итоги слета подведут 24 мая.

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