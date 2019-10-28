Пензенские школьники сыграют в футбол в Москве

Мальчишки из Пензы выступят на первом всероссийском фестивале детского дворового футбола. 30 октября сборная школы №66 отправится в Москву, где пройдет финальный этап соревнований. Вместе с главным тренером команды в столицу отправятся восемь футболистов.

Как говорят сами игроки, когда они только собрались, много времени ушло на то, чтобы сыграться. Но теперь они - одна команда.

«Мы отрабатывали множество комбинаций. Постоянно учимся чему-то новому, привыкаем друг к другу», - поделился ученик школы №66 Андрей Осипов.

Игры пройдут на стадионе «Динамо». Соперниками пензенских ребят станут команды из 55 регионов страны. Они сыграют в формате шесть на шесть. Путевку в Москву ученики школы №66 завоевали по результатам регионального этапа турнира.

«Турнир мы прошли уверенно, победили все команды, теперь едем в Москву. Мы наладили тренировочный процесс, отрабатываем домашние заготовки. Психологически ребята готовы, в себе уверены», - сказал тренер сборной школы №66 Геннадий Викулов.

На всероссийском фестивале детского дворового футбола узнать ребят из Пензы будет несложно. Специально к турниру им сшили новую форму. В Москве они успеют побывать не только в роли игроков, но и в роли болельщиков. Участники турнира посетят матч российской премьер-лиги между «Динамо» и «Ахматом». Возрастные ограничения на матчи – 0+.