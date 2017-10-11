Пензенские школьники сразятся в настольный теннис

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11 октября 2017, 17:37Спорт
С 11 по 18 октября в Пензе пройдут игры предварительного этапа соревнований по настольному теннису в рамках городской Спартакиады школьников в 2017-2018 учебном году (0+).
В Ленинском районе состязания пройдут 11 октября во дворце спорта «Рубин», в Первомайском районе - 13 и 14 октября в ФОКе «Надежда». В Железнодорожном районе соревнования состоятся 16 октября в средней школе №66 и в Октябрьском районе – 17 и 18 октября в школе №18.
«Игры начнутся в 14.00», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Команды, занявшие с первого по третье места, а в Октябрьском районе – с первого по пятое, станут участниками городского финала, который пройдет 27 и 28 октября в ФОКе «Надежда», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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