Пензенские школьники сразятся в футбольном матче

13 февраля 2020, 17:06Спорт
В городе Каменка Пензенской области 14 и 15 февраля состоятся региональные соревнования по футболу среди школьников (0+).
Ребята будут бороться за победу на поле стадиона «Дорожник». В соревнованиях примут участие 200 футболистов из спортивных клубов 2006-2008 годов рождения. Они учатся в школах № 58,66, 67 Пензы, №1 города Нижнего Ломова, № 8 Каменки, № 10 Сердобска, № 3 Кузнецка. Дополнительно в соревнованиях примет участие команда пензенского лицея № 29.
По итогам соревнований всем участникам вручат грамоты, а победитель и призеры получат медали, кубки и грамоты. Также жюри выберут игроков в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир», «Лучший игрок», «Самый ценный игрок», сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 февраля 2020, 17:59В Пензе к волонтерам попал необычный зверек
13 февраля 2020, 17:37Пензенским религиозным организациям присвоят категории безопасности
13 февраля 2020, 17:06Пензенские школьники сразятся в футбольном матче
13 февраля 2020, 16:36В Пензе должник пытался отсудить деньги за отключенное электричество
13 февраля 2020, 16:07В центре Пензы три легковушки перекрыли проезд
13 февраля 2020, 15:38Зареченский пенсионер в гараже хранил 500 литров суррогата
13 февраля 2020, 15:04Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне дворца спорта «Олимпийский»
13 февраля 2020, 14:34В пензенском музее русской армии выставили экспонаты, возвращенные из-за рубежа