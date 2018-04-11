Пензенские школьники создали макет памятника учителю

В Пензе должен появиться Учительский сквер. Об этом на аппаратном совещании заявил глава городской администрации Виктор Кувайцев. Он также отметил, что в сквере планируют установить памятник. С этой идеей к мэру обратились ученики четвертого класса школы №11. Они несколько месяцев работали над созданием макетов памятника.

Для учеников 4 «А» класса провели необычный урок. На нем подвели итог совместной работы. С начала учебного года весь класс занимался продвижением идеи установки в Пензе памятника учителю. Школьники посчитали, это просто не честно, что в городе до сих пор нет такой скульптуры.

«Насчитали в Пензе более 80 памятников. Среди них - полицейскому, токарю, ювелиру, а памятника учителю нет. Мы узнали, что в других городах такие есть, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Коми и Дагестане. Чем Пенза хуже?», - рассказал ученик 4 «А» класса школы №11 Пензы Тимур Малованов.

В первую очередь - четвероклассники озадачились вопросом «как должен выглядеть первый в Пензенской области памятник учителю?» в этом им помог классный руководитель. Все без исключения рисовали эскизы на уроках изобразительного искусства и дома с родителями. Затем приступили к изготовлению макетов. Сделали почти 20 моделей из пластилина. Сошлись во мнении, что одна из лучших - работа Полины Ивановой. Девочка придумала его вместе с мамой.

«Я изобразила, как ученица, аккуратно поддерживаемая учителем, поднимается по книгам - это образ лестницы знаний. Уверена, что даже самый лучший учебник не заменит хорошего педагога, и только вместе с ним можно всего добиться», - рассказала она.

Все свои разработки и саму идею дети стали активно продвигать. Проводили анкетирование среди учеников своей и двух соседних школ. Более 90% опрошенных считают, что такой монумент Пензе необходим. Свой проект ученики 4 «А» презентовали на нескольких городских семинарах и о нем узнали сотни пензенских школьников и учителей.

«Мы выступали на научно-практической конференции и собрали около 400 подписей в поддержку строительства памятника. Встречались с начальником отдела профсоюза, затем передали письмо главе администрации города», - сказала классный руководитель 4 «А» класса школы №11 Пензы Майя Ленина.

О том, чтобы увековечить профессию учителя в Пензе, говорят не первый год. В 2017-м губернатор Иван Белозерцев предложил создать в городе тематические скверы и тогда представители педагогического сообщества решили, что один из скверов обязательно нужно посвятить учителям.

«Было несколько вариантов создания учительского сквера и педагогическая общественность сходится к тому, что рядом с институтом, школой №53, одной из старейших школ Пензы, может возникнуть парковая зона с названием Учительский сквер, где будет аллея почета и славы педагогов и арт-объект, посвященный учительству», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Сейчас аллею рядом с педагогическим институтом благоустраивают после зимы. Когда именно там появится Учительский сквер - пока не известно. Сначала архитекторы должны утвердить проект. Ученики школы №11 надеются, что их идея установить в сквере памятник осуществится.