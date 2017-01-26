26 января 2017, 18:43Образование Пензенские школьники соревновались в игре «Что? Где? Когда?» В Пензе состоялся областной этап игры «Что? Где? Когда?» среди школьников. Участие в ней приняли 36 команд со всех уголков региона.

В Пензу съехались юные знатоки со всей области, чтобы выявить лучшего в турнире «Что? Где? Когда?». Ранее состоялись школьный, муниципальный и районный этапы, в которых приняли участие около 30 тысяч школьников с 8 по 11 класс. Соревнования проводятся в рамках проекта «Интеллектуальные игры», стартовавшего в регионе в сентябре 2016 года.

«Это те дети, которые много читают. Им, кончено же, надо показывать свои знания на различных уровнях. Должны проводиться не только предметные олимпиады и конкурсы, связанные с узким направлением, но и такой проект для того, чтобы каждый ребенок мог себя проявить», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На областном этапе игры, который состоялся на базе пензенского института регионального развития, приняли участие 36 команд. В составе каждой - по шесть юных знатоков, которые отличаются умом, сообразительностью и другими качествами для победы в интеллектуальной игре.



«Я думаю, нужна эрудиция, собранность и удача, куда же без нее. Мы будем играть достойно, хотелось бы занять призовое место», - сказал участник регионального этапа интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» г. Каменка Александр Худов.



Игра состояла из трех раундов, в каждом из которых юным знатокам предстояло ответить на десять вопросов. Задания составляли организаторы интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.

Как и в телевизионной версии игры, на обсуждение участникам давалась одна минута. Только свою версию нужно было говорить не вслух, а написать на бумаге и сдать ее членам жюри, после этого звучал правильный ответ.

По итогам областного этапа сильнейшей стала команда гимназии №9 из Кузнецка. Именно она в конце февраля отправится представлять Пензенскую область на интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в Ульяновск.

Но интеллектуальные игры для пензенских школьников на этом не заканчиваются. В рамках регионального проекта состоится турнир «Сурские умники и умницы», финал которого пройдет в мае на базе музея-заповедника «Тарханы» с участием ведущего одноименной телевизионной викторины Юрия Вяземского. Планируется, что победа в игре станет неким бонусом при поступлении в один из пензенских вузов.

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