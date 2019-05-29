Пензенские школьники сдали первый обязательный экзамен

Первый обязательный экзамен по математике продолжил основной период проведения ЕГЭ. В 2019 году школьники впервые сдают базовый и профильный уровень в один день. В Пензенской области на сдачу математики было подано почти 5500 заявлений. 29 мая выпускников встречали более чем на 30 пунктах проведения экзамена.

Тщательный досмотр, проверка металлоискателем, глушители сотовой связи и интернета уже давно стали обязательными при проведении ЕГЭ. Все для того, чтобы школьники написали экзамен максимально честно. За списывание или использование гаджетов моментально отстраняют. Пересдать можно будет только через год. Рассчитывать стоит исключительно на свои знания.

«В школе проводили пробники, дома готовился, использовал специальные сайты, повторял все. Ну, в принципе, должен сдать. Баллов 12-15, думаю, наберу», - рассказал выпускник школы №69 Пензы Никита Котиков.

В 2019-м в ЕГЭ по математике - нововведения. Если раньше школьник мог сдать и базовый, и профильный уровень, то теперь ему необходимо выбрать только один. Контрольно-измерительные материалы базы включают в себя 20 заданий, на написание отводят три часа. Углубленный уровень состоит из двух блоков, а длится экзамен на 55 минут дольше.

«Если ребенок не сдает, он имеет право на пересдачу математики любого уровня, но мы будем рекомендовать все-таки базовый, чтобы школьник смог получить аттестат», - пояснила руководитель пункта проведения экзамена №0107 Екатерина Февралева.

Чтобы сдать, нужно набрать семь тестовых баллов по базовому уровню и 27 - по профильному. Школьники узнают результаты до 12 июня.