Пензенские школьники сдали нормативы ГТО по плаванию

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19 октября 2018, 19:16Спорт
Учащиеся трех школ Пензы сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В бассейне «Горизонт» они смогли продемонстрировать свои навыки плавания.
Эту дисциплину сдают только те, кто абсолютно уверен в своих силах. Для, того чтобы успешно сдать норматив, юношам дается меньше минуты, девушкам - чуть больше времени.
«Нормативы сдают три школы №44, 4 и 7. На участие заявились более 70 человек. Если сегодня им не удастся это сделать, они смогут повторить попытку не ранее, чем через две недели», - рассказал заместитель руководителя муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Пензы Алексей Дорофеев.
Свои силы в плавании проверили ребята третьей, четвертой и пятой возрастных ступеней - это школьники от 13 лет и старше. Большинство из них ставили перед собой максимальную задачу - получить золотой значок. Школьники признались, что сдать нормативы ГТО их побудило не только желание показать высокий спортивный результат.
Для того, чтобы получить знак отличия всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, необходимо выполнить восемь нормативов. Среди них - четыре обязательных и четыре по выбору. Список дисциплин варьируется в зависимости от возрастной категории участника.
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