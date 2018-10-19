Пензенские школьники сдали нормативы ГТО по плаванию

Эту дисциплину сдают только те, кто абсолютно уверен в своих силах. Для, того чтобы успешно сдать норматив, юношам дается меньше минуты, девушкам - чуть больше времени.

«Нормативы сдают три школы №44, 4 и 7. На участие заявились более 70 человек. Если сегодня им не удастся это сделать, они смогут повторить попытку не ранее, чем через две недели», - рассказал заместитель руководителя муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Пензы Алексей Дорофеев.

Свои силы в плавании проверили ребята третьей, четвертой и пятой возрастных ступеней - это школьники от 13 лет и старше. Большинство из них ставили перед собой максимальную задачу - получить золотой значок. Школьники признались, что сдать нормативы ГТО их побудило не только желание показать высокий спортивный результат.

Для того, чтобы получить знак отличия всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, необходимо выполнить восемь нормативов. Среди них - четыре обязательных и четыре по выбору. Список дисциплин варьируется в зависимости от возрастной категории участника.