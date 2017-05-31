Пензенские школьники сдали ЕГЭ по математике базового уровня

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 мая 2017, 19:55Образование
Около 600 тысяч российских 11-классников написали ЕГЭ по математике базового уровня. Этот экзамен - обязательный, от него зависит, получит ли выпускник аттестат. В 2017 году нужно было выполнить 20 заданий за три часа. В Пензенской области работали 25 пунктов проведения экзамена, семь из которых - в Пензе.
Командный дух поможет, даже когда каждый - сам за себя. У школы №7 собралась огромная толпа выпускников. На лицах - улыбки. Однако за маской хорошего настроения скрывается сильное волнение. Не меньше 11-классников переживают учителя, сопровождающие свои классы.
«Все волнуются, мы даже сильнее, чем ребята, потому что у нас опыта больше. Переживаем за то, чтобы все сдали, не переволновались, чтобы все было хорошо», - сказала классный руководитель 11 класса школы №68 г. Пензы Ирина Маркунас.
Чтобы поступить в ВУЗ, необходимо набрать минимум 27 баллов. За тем, как проходила проверка знаний, внимательно следят. Нарушители правил проведения ЕГЭ рискуют быть удаленными из аудитории.
В каждом пункте проведения ЕГЭ создан специальный штаб. Следить за ходом экзамена можно и через интернет. На портале smotriege.ru зарегистрированы сотни независимых наблюдателей.
«Даже если организаторы не замечают, а в аудитории происходит какое-то нарушение, то в системе «smotriege» появляется метка, и мы должны сразу же среагировать на нее и принять какие-то меры. Допустим, если ребенок просто повернулся и спросил у кого-то, мы можем сделать ему замечание. Если ребенок все-таки умудрился принести сотовый телефон и воспользовался им, то здесь мы уже обязаны его удалить», - пояснила руководитель пункта проведения ЕГЭ №107 Екатерина Февралева.
В 2017 году ЕГЭ по математике базового уровня сдавали более 4000 пензенских выпускников. Экзамен прошел без инцидентов.
Следующий Единый госэкзамен пройдет по всей России 2 июня. Выпускники будут сдавать математику профильного уровня.
31 мая 2017, 21:45В Пензе «Единая Россия» огласила итоги праймериз. СПИСКИ
31 мая 2017, 20:18Появилась программа мероприятий на День города в Пензе
31 мая 2017, 20:0649 сельских семей получили денежные сертификаты
31 мая 2017, 19:55Пензенские школьники сдали ЕГЭ по математике базового уровня
31 мая 2017, 19:48Белозерцев призвал брать пример с Заречного
31 мая 2017, 19:43Житель Пензенской области обчищал массажные салоны
31 мая 2017, 19:37В Пензе состоялся фестиваль воздушных змеев
31 мая 2017, 19:34В Пензе депутаты обсудили проблему влияния интернета на детей