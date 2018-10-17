Пензенские школьники сдадут нормы ГТО

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17 октября 2018, 11:33Общество
18 октября возобновляются сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Ученики гимназий №44 и №4, а также школы №7 будут сдавать нормативы ГТО по плаванию. Всего заявлено около 100 человек, сообщили организаторы.
Мероприятие (0+) пройдет на базе спортивной школы «Горизонт» на улице Ягодной. Телефон для справок: +7 902 203 77 27, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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