Пензенские школьники сдадут нормы ГТО

18 октября возобновляются сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ученики гимназий №44 и №4, а также школы №7 будут сдавать нормативы ГТО по плаванию. Всего заявлено около 100 человек, сообщили организаторы.

Мероприятие (0+) пройдет на базе спортивной школы «Горизонт» на улице Ягодной. Телефон для справок: +7 902 203 77 27, пишет ИА «Пенза-Пресс».