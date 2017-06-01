Пензенские школьники сдадут ГТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 июня 2017, 17:06Спорт
В Пензе 2 июня пройдет летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций региона (6+).
Мероприятие состоится на базе спортивных объектов училища олимпийского резерва Пензенской области в Ахунах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Участниками фестиваля станут сборные команды школьников. Всего планируется участие более 30 команд.
В состав команды войдут пять человек: четыре участника (один мальчик, одна девочка – 11-12 лет, III ступень; один юноша, одна девушка – 13-15 лет, IV cтупень), а также один тренер.
«Спортивная программа для участников составлена в соответствии с Положением о проведении соревнований», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Регистрация участников и работа площадок для сдачи нормативов начнется с 8.30.
Торжественное открытие мероприятия - в 10.00. Результаты соревнований станут известны в 14 часов.
01 июня 2017, 19:05Депутаты помогли воспитанникам спасского детского дома и неверкинской школы-интерната с поездкой в Москву...
01 июня 2017, 18:56На базе школ Пензенского региона открыли 280 лагерей
01 июня 2017, 18:43В Пензе 30 молодых семей получили жилищные сертификаты
01 июня 2017, 18:32Сотрудники СКР приехали с подарками в «Пензенский дом ребенка»
01 июня 2017, 18:21Левин поздравил юных пензенцев с Днем защиты Детей
01 июня 2017, 18:19В Пензе двух фитнес-инструкторов поймали на продаже анаболиков
01 июня 2017, 18:12Для пензенских детей состоялся благотворительный праздник
01 июня 2017, 18:07В Арбековской заставе организовали праздник в День защиты детей