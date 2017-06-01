01 июня 2017, 17:06Спорт Пензенские школьники сдадут ГТО В Пензе 2 июня пройдет летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций региона (6+).

Мероприятие состоится на базе спортивных объектов училища олимпийского резерва Пензенской области в Ахунах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Участниками фестиваля станут сборные команды школьников. Всего планируется участие более 30 команд.

В состав команды войдут пять человек: четыре участника (один мальчик, одна девочка – 11-12 лет, III ступень; один юноша, одна девушка – 13-15 лет, IV cтупень), а также один тренер.

«Спортивная программа для участников составлена в соответствии с Положением о проведении соревнований», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Регистрация участников и работа площадок для сдачи нормативов начнется с 8.30.

Торжественное открытие мероприятия - в 10.00. Результаты соревнований станут известны в 14 часов.

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