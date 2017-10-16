16 октября 2017, 19:21Общество Пензенские школьники рискуют упасть в яму у школы №17 Маленькая яма, которая может стать причиной большой беды. Пензенцы обратили внимание на провал, который образовался в бетонной плите у одной из школ города. И все бы ничего, но по ней каждый день на занятия ходят дети, и если днем дыру с торчащей арматурой не составит труда заметить, то вечером в бетонный капкан с легкостью может угодить зазевавшийся школьник. К каким последствиям это может привести, представить не сложно.

Делать шаг как можно шире, такой совет можно дать всем ученикам школы №17 на улице Карпинского. Торопясь на занятия дети рискуют угодить в глубокую яму, которая образовалась на дорожке, выложенной бетонными плитами. Озаглавив сообщение «Капкан для школьников», местные жители разместили его в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Здесь очень много людей ходит. Темно, освещения нет, мы стараемся здесь не ходить вечером», - сказала жительница Пензы Анна Кавкаева.

По словам жителей, бетонные плиты перед школой для удобства ребятишек положили еще в 70-х годах. Спустя время они начали разрушаться. Раньше ямы латали работники учебного заведения.

«Мне кажется, это коммунальщики должны делать, что ж на школу то все вешать», - предположил Сергей Чуватов.

Яма в бетонной плите вызывает недовольство, но при этом никто не хочет брать на себя ответственность за ее ликвидацию.

Общество

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