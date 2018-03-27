Пензенские школьники разобрались с переполохом в библиотеке Лермонтова

В Пензе стартовала «Неделя детской книги» (0+). Николай Носов, Сельма Лагерлеф, Валентин Берестов, братья Гримм - знакомые с детства авторы, которые объединили вместе ребят, увлеченных чтением. Специально для них организаторы подготовили необычные квесты.

Окунуться в волшебный мир детской литературы можно в библиотеке имени Лермонтова. Для юных читателей подготовили «Неделю детской книги».

Этот праздник проводится в дни весенних каникул. Впервые его организовали в 1943 году. Тогда и название было другое - «Книжкины именины». Инициатором проведения акции выступил Лев Кассиль, а ее гостями были Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто. Современный праздник обрел новые черты, любимые детьми произведения стали частью квестов.

«Дети путешествуют по страницам любимых книг, вспоминают литературных героев, их авторов. Идея мероприятия: случился большой переполох и все книжные герои, авторы перемешались. Ребятам нужно вернусь все на свои места», - рассказала организатор мероприятия Мария Маркина.

«Неделя детской книги» - прекрасная возможность не только освежить память школьников. Во время праздника учителя получат возможность познакомиться с литературными предпочтениями своих учеников.

«Хоть у детей сейчас в голове гаджеты, но, все-таки они интересуются и книгами. Я, может, увижу, какие книги им понравятся, и мы поговорим о них более подробно», - сказала учитель начальных классов средней школы №67 Жанна Аринчева.

В течение недели пензенских школьников ждут игры, экскурсии и викторины. Причем акция пройдет не только в Пензе. 29 марта в Мокшане состоится квест «Послание потомкам» (0+). Школьники будут искать письмо великих авторов в местной библиотеке.