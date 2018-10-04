Пензенские школьники проверили свои знания по экономике

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2018, 19:21Образование
Регион принял участие в экономическом диктанте. Узнать, насколько они компетентны в области финансов и предпринимательства, решили более сотни старшеклассников, которые собрались в пензенском филиале финансового университета.
Что определяет реальную стоимость банкноты, с какого момента физическое лицо в России получает статус налогоплательщика и акции какой компании - надежнее. На такие вопросы отвечали ученики 9,10 и 11-х классов, а также студенты первых курсов пензенских колледжей. Ребята стали участниками всероссийского экономического диктанта.
Для участников диктанта подготовили 20 заданий. На решение каждого - не больше трех минут. Для удобства все вопросы транслируются и на интерактивную доску. Пользоваться шпаргалками или телефонами, как и на экзаменах, здесь нельзя.
«Наиболее отличившиеся, наверное, будут названы на сайтах учебных заведений, в тех организациях, в школах, откуда они пришли. Я думаю, что показавшие лучшие результаты будут иметь возможность получить больше шансов попасть в престижные экономические, финансовые заведения и обучаться за счет бюджетных средств», - отметил директор Пензенского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации Владимир Бондаренко.
Результаты испытания станут известны к 14 октября. Проверять бланки участников будут в едином центре обработки результатов в Москве.
04 октября 2018, 19:2850 пензенских сирот получили квартиры в Заре
04 октября 2018, 19:21Пензенские школьники проверили свои знания по экономике
04 октября 2018, 17:59Пензенцев предупреждают о закрытии ж/д переезда
04 октября 2018, 17:12В Наровчатском районе загорелась баня
04 октября 2018, 16:28В Кузнецком районе иномарка влетела в препятствие
04 октября 2018, 16:06Под прикрытием букмекерской конторы в Пензе организовали азартные игры
04 октября 2018, 15:31Пензячка Ольга Атюкова стала заместителем полпреда президента в СЗФО
04 октября 2018, 15:02Пензенские школы получат новые комплекты робототехники