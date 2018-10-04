Пензенские школьники проверили свои знания по экономике

Регион принял участие в экономическом диктанте. Узнать, насколько они компетентны в области финансов и предпринимательства, решили более сотни старшеклассников, которые собрались в пензенском филиале финансового университета.

Что определяет реальную стоимость банкноты, с какого момента физическое лицо в России получает статус налогоплательщика и акции какой компании - надежнее. На такие вопросы отвечали ученики 9,10 и 11-х классов, а также студенты первых курсов пензенских колледжей. Ребята стали участниками всероссийского экономического диктанта.



Для участников диктанта подготовили 20 заданий. На решение каждого - не больше трех минут. Для удобства все вопросы транслируются и на интерактивную доску. Пользоваться шпаргалками или телефонами, как и на экзаменах, здесь нельзя.



«Наиболее отличившиеся, наверное, будут названы на сайтах учебных заведений, в тех организациях, в школах, откуда они пришли. Я думаю, что показавшие лучшие результаты будут иметь возможность получить больше шансов попасть в престижные экономические, финансовые заведения и обучаться за счет бюджетных средств», - отметил директор Пензенского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации Владимир Бондаренко.

Результаты испытания станут известны к 14 октября. Проверять бланки участников будут в едином центре обработки результатов в Москве.