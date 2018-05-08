Пензенские школьники провели в доме ветеранов праздничный концерт

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08 мая 2018, 19:44Культура
В пензенском доме ветеранов школьники провели праздничный концерт, посвященный Дню Победы. С творческими номерами перед бабушками и дедушками выступили более 200 учеников из 25 образовательных учреждений города.
«Некоторые школы вышли с инициативой поставить концертную программу. Мы делали ролики, мини-фильмы, которые посвятили жителям дома престарелых», - рассказала учредитель благотворительного фонда «Благодарное сердце Светлана Гуменюк.
Школьники не только подготовили насыщенную праздничную программу с вокальными и танцевальными номерами. Несколько дней ребята мастерили открытки и плакаты, которые в завершении праздника вместе со сладкими подарками вручили ветеранам.
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