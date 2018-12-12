Пензенским ребятам дают «Билет в будущее»

На базе пензенских колледжей школьники овладевают азами рабочих профессий. Выбрать специальность по душе помогло компьютерное тестирование. Профориентация подростков проходит в рамках нового федерального проекта «Билет в будущее» (6+).

Используя кулинарные формочки, учащиеся кадетской школы №70 создавали украшения для новогодней открытки. Получившиеся фигурки съедобные, так как выполнены из кондитерской мастики, но об этом вряд ли кто думал. Все следили за руками мастера производственного обучения.

По соседству делали съедобные игрушки. Девочкам предложили смастерить мишек из шоколада. Чтобы получилась фигурка, нужно было действовать точно и аккуратно.

«Нужно правильно распределить шоколад по форме, у нас везде был одинаковый корпус, может быть такое, что треснет лапка или отвалится ушко, поэтому надо быть стрессоустойчивым и не расстраиваться. Все можно склеить. Ребята уходят домой с хорошим настроением», - рассказала мастер производственного обучения Елена Васильева.

Такие практические занятия называются профессиональными пробами. Прежде чем в них поучаствовать, школьники прошли тестирование. На основе его результатов компьютерная программа выдала рекомендации, кому лучше попробовать профессию сварщика, а кому кондитера.

«После каждого этапа формируется электронный отчет в личном кабинете ребенка. Он может посмотреть, какую рекомендацию выдает тот или иной этап тестирования, это является самоопределением для дальнейшего выбора профессии. Думаю, что это очень важно для любого школьника, который собирается поступать в ту или иную образовательную организацию», - сказала старший методист РКЦ «WorldSkills» Пензенской области Мария Горбенко.

В 2018 году в рамках проекта «Билет в будущее» тестирование прошли 5000 школьников. Из них 2000 смогли познакомиться с профессиями. Программа профориентации подростков продолжится и в 2019 году. Организаторы ожидают, что участников будет еще больше.