Пензенские школьники прошли итоговое собеседование по русскому языку

13 февраля 2020, 12:04Культура
В пензенских школах состоялось итоговое собеседование по русскому языку. Заявления на участие в нем подавали 11305 учащихся.
Как сообщает пресс-служба минобра, итоговое собеседование прошло без сбоев и нарушений. Ребята выполнили четыре испытания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
По итогам собеседования учащимся ставят «зачет» или «незачет». Прошедшими испытания считаются школьники, которые набрали минимальное количество баллов – 10. Максимально можно набрать 20. Ответы участников проверяют в течение пяти дней с момента проведения собеседования, об итогах им сообщат в школе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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